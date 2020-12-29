Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika

Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu

29.12.2020 19:38
Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu, System.String[]

VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 2012- 2020 tarihleri arasında Irak'ın Metina- Haftanin- Gara- Penceyin, Asos bölgeleri ile Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

VAN'da, jandarma ekiplerinin ikna çalışması sonucu, 2012- 2020 tarihleri arasında Irak'ın Metina- Haftanin- Gara- Penceyin, Asos bölgeleri ile Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtilen PKK'lı bir terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Van Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesinden 2012 yılında terör örgütü PKK'ya katılan terörist ile temas sağladı. Jandarma ekiplerince ikna edilen terörist, Van kırsalında güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan teröristin, 2012-2014 yılları arasında Irak- Metina- Haftanin-Gara-Penceyin ve Asos ile 2017--2020'de de Suriye'de faaliyet yürüttüğü belirtildi. İsmi açıklanmayan terörist, işlemleri için Van İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.


Haftanin, Jandarma, PKK, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da ikna edilen PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu - Son Dakika


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