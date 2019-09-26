Son Dakika Haberleri: Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu
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Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu

1 saat önce

Van'ın Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubu, ailesi ve jandarmanın iknası sonucu teslim oldu.

Van'da ikna sonucu 1 terörist teslim oldu, System.String[]

Van'ın Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubu, ailesi ve jandarmanın iknası sonucu teslim oldu.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK/KCK terör örgütü mensuplarının ikna edilerek örgütten ayrılmalarını sağlamak maksadıyla yürütülen çalışmalar kapsamında; ailesi ve kendisi ile ikna çalışmaları yürütülen Van ili Saray ilçesi kırsalından 2014 tarihinde PKK/KCK terör örgütüne katılan 1 BTÖ mensubunun, 25 Eylül 2019 tarihinde Şırnak- Silopi Habur Sınır Kapısı'ndan teslim olması sağlanmıştır. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

Saray, PKK, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 08:44 Kaynak: İHA
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