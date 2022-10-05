Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

05.10.2022 15:32
Van'da "Hayvanları Koruma Günü" etkinliği düzenlendi

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından "4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde düzenlenen etkinlikte Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Erçek Mehmetçik İlköğretim Okulu öğrencileri, yürütülen çalışmalar, çevre, doğa bilincinin aşılanması ve hayvan sevgisi konularında bilgilendirildi.

Etkinlikte, HAYDİ çalışmalarının anlatıldığı broşürler dağıtıldı.

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Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da 'Hayvanları Koruma Günü' etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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