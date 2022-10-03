Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı - Son Dakika
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Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı

03.10.2022 17:10
Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İpekyolu Belediyesi ekipleri, "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yaşam alanlarına mama dağıttı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ve İpekyolu Belediyesi ekipleri, "Hayvanları Koruma Günü" dolayısıyla yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar için yaşam alanlarına mama dağıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, HAYDİ ekipleri, İpekyolu Belediyesi koordinesinde sokakta yaşayan hayvanlar için çalışma başlattı.

Ekipler, kentte yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanların yoğunlukta bulundukları alanları belirledi.

Ardından belirlenen bölgelere giden ekipler, hayvanlar için mama bıraktı.

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Kaynak: AA

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da sokakta yaşayan hayvanlara mama dağıtıldı - Son Dakika
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