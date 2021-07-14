Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı - Son Dakika

Van üçüncü dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Canpolat'ın valilikten video konferans aracılığıyla bağlandığı toplantıya kaymakamlar, belediye başkanları ve yatırımcı kurum müdürleri katıldı.

Kamu yatırımları ve kurumlar arası işbirliğine ihtiyaç duyulan konuların ele alındığı toplantıda konuşan Canpolat, bir önceki toplantıda alınan kararları değerlendirdi.

Toplantı, kaymakamların, belediye başkanların ve kurumların yaptıkları yatırımlar ve planlanan projelerle ilgili bilgilendirmesiyle sona erdi.

Toplantıda İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hasan Gültakar da hazır bulundu.