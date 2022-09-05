Van'da uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu" düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu" düzenlenecek

05.09.2022 18:18
Van'da uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu" düzenlenecek

Van'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu düzenlenecek.

Van'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu düzenlenecek.

Van Yüzüncü Yıl, Atatürk ve İstanbul üniversitelerinin işbirliğinde 7-9 Eylül'de yapılacak sempozyumda, Urartular dönemine ilişkin bilgiler aktarılacak.

İl Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, üç gün sürecek sempozyumda, farklı üniversitelerden akademisyen ve araştırmacıların bir araya gelerek Urartular dönemiyle ilgili fikirlerini paylaşma imkanı bulacağını söyledi.

Van'ın tarihi bir geçmişe sahip kadim bir kent olduğunu, Urartuların da bölgede yaklaşık 250 yıl hakimiyet sürdüğünü belirten Uslu, şunları kaydetti:

"Urartular hakimiyetleri süresince birçok noktada farklı yapılar inşa etmişler. Van'ı başkent ilan ederek 250 yıllık bir krallık süreci yaşadılar. Böyle bir krallığın bize bıraktığı mirasın sahipliğini üstlenerek ilimizde uluslararası bir sempozyum düzenleyeceğiz. Sempozyumu 2020 yılında gerçekleştirilecektik ancak salgın nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. 7-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştireceğimiz sempozyuma Avrupa, Amerika, Ermenistan, Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Türkiye'den sunum yapacak 50 bilim insanı katılacak. Urartulara başkentlik yapan Van'dan Urartuların farklı yönleri dünyaya anlatılacak, bilinmedik birçok nokta tartışılacak, fikir alışverişleri olacak. Güzel bir sempozyumun yapılmasını temenni ediyorum. Tüm çalışmaları tamamladık. Valimiz başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederim."

YORUMLAR
500
Yerde bulduğu yarım milyondan fazla parayı sahibine teslim etti Yerde bulduğu yarım milyondan fazla parayı sahibine teslim etti Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi Zimbabve'de kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 698'e yükseldi
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Eylül, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da uluslararası 'Urartu ve Ötesi' sempozyumu' düzenlenecek - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:57 Beşiktaş maçında yaşanan olaylara ilişkin Ankaragücü'nden açıklama: Asla tasvip etmiyoruz
17:54 Uyarıları dinlemeyen Meksikalıyı timsah parçaladı
17:35 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi kadrosu açıklandı! 5 futbolcu listeye eklenmedi
17:33 Şevket Çoruh'tan 16 yıldır oynadığı Arka Sokaklar'a veda: Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm
17:01 Şarkıcı Yeliz hastalığını ilk kez açıkladı: Kan testinden sonra lösemi olduğumu öğrendim
16:47 CHP liderinin "Uzlaşılırsa ben adaylığa hazırım" sözleri muhalifleri çılgına çevirdi: Kılıçdaroğlu aday olma
16:46 Silivri Cezaevi'nin adı 'Marmara' oldu! Belediye Başkanı talep etmişti
16:42 Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı! Jesus yeni transferin üzerine çizik atarak kadroya almadı
16:41 Ankaragücü maçında saldırgan taraftara müdahale eden Josef, sessizliğini bozdu: Neden kart gördüğümü anlamakta güçlük çekiyorum
16:31 Cübbeli Ahmet Hoca'dan 'kötü ekonomi' yorumu: Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2022 18:18:09. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da uluslararası "Urartu ve Ötesi" sempozyumu" düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement