Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı - Son Dakika

Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı

22.12.2020 14:03
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı, System.String[]

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kentte ilk 'El Cerrahi Merkezi' hizmete alındı.

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde kentte ilk 'El Cerrahi Merkezi' hizmete alındı. Her türlü el ve ayak yaralanmaları ile mikro ve ekstremite ameliyatlarının yapıldığı merkezde, 4 doktor ve 10 sağlık personeli görev yapıyor. Bitlis'in Hizan ilçesinde çalıştığı lokantada kuryelik yaparken geçirdiği kaza sonucu sol ayağında yaralanan Önder Okur da doktorların yaptığı başarılı ameliyatla kısa sürede sağlığına kavuştuğunu söyledi.

Van merkez, Bitlis, Muş, Hakkari ile Ağrı'nın Patnos ve Doğubayazıt ilçelerindeki yaklaşık 2,5 milyon nüfusa hizmet veren Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, deneyimli uzman kadrosu ve son teknoloji tıbbi cihazlarla hastalara her türlü ameliyatlar yapılıp, sağlık hizmeti verilebiliyor. Eğitim Araştırma Hastanesi'nde 'El Cerrahi Merkezi' de hizmete açıldı. 4 doktor ve 10 sağlık personelinin görev yaptığı ve  her türlü el, ayak yaralanmaları, mikro ile  ekstremite ameliyatlarının yapıldığı merkez, 10 yatak kapasitesine sahip. Merkezin açılışı İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, doktor ve sağlık personelinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Sünnetçioğlu, el cerrahi servisinin açılmasıyla birlikte hastaların batı illerine tedavi için gitmekten kurtulduğunu söyledi. Sünnetçioğlu, "Biliyorsunuz el cerrahi merkezi bölgemizde yoktu. Başhekim, Kamu Hastaneler Birliği yetkilileri arkadaşlarımızın gayretleri ile 1 yıldır yapılan çalışmalar sonucunda bu merkeze kavuşmuş olduk. Sadece Van ilindeki hastalara değil, bölge illerinde gelecek el cerrahi ile ilgili hastalara burada hizmet verilecek. Bu güzel günde, bu güzel açılışta  ve bölgemize hizmet verecek olan bu merkezimizin açılışından dolayı mutluyuz" dedi.Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çelik ise kentte ilk el cerrahi servisinin açılışını yaptıklarını belirterek, "Bu merkezimizin açılışında emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bir çok ilimizde sağlık kalitesinin artması için bu merkezlerin açılması için ön ayak olan sayın Sağlık Bakanımıza teşekkür ediyorum.Bu konuda yanımızda olan Sağlık Müdürümüz, Kamu Hastaneler Birliği Başkanı, doktor ve hemşire arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu merkezimizde 4 doktor görev yapıyor. Van için çok iyi bir hizmet oldu. Yani kopan parmaklar, kesilen eller bunların dikilmesi çok zor. Uzun süren zahmetli işler. Mikro cerrahi istiyor. Bunu memleketime kazandıran herkese sonsuz teşekkür ediyorum" diye konuştu.HASTALAR ANKARA VE İSTANBUL'A GİTMEKTEN KURTULDUEl Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kadri Uçar da merkezde yapılan ameliyatlarla ilgili bilgi verdi. Opr. Dr. Uçar, "4 doktordan oluşan çekirdek bir kadro kurduk. Burada 7/24 çalışıyoruz.  Ağır vakalar ve travmalarla bölgemizde böyle bir merkeze çok ciddi ihtiyaç vardı. Burada kadro yoktu. Hastalar bir şekilde İstanbul ve Ankara'ya gidiyorlardı. Hastalar için büyük bir zahmet oluyordu. Bu merkezin açılmasıyla birlikte bu zahmetten kurtuldular" dedi.AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞINA KAVUŞTUBitlis'in Hizan İlçesinde çalıştığı lokantada kuryelik yaparken geçirdiği kaza sonucu sol ayağında yaralanan 22 yaşındaki Önder Okur da açılan merkezde yapılan ameliyatın ve 36 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Okur, başarılı ameliyat yapan doktorlara teşekkür etti.

FOTOĞRALI


Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı
Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı

Araştırma Hastanesi, Hizan, Kaza, Van, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Van'da ilk 'El Cerrahi Merkezi' açıldı - Son Dakika


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