Son Dakika Haberleri: Van'da İlk Kez Bir Hastaya "Apendiks Kapatma Yöntemi" Uygulandı

Van'da İlk Kez Bir Hastaya "Apendiks Kapatma Yöntemi" Uygulandı

56 dakika önce

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez bir hastaya, beyin felci geçirmesini önleyecek "apendiks kapatma yöntemi" uygulandı.

Van Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk kez bir hastaya, beyin felci geçirmesini önleyecek "apendiks kapatma yöntemi" uygulandı.

Türkiye'de çok az sayıda merkezde yapılabilen başarılı operasyonla sağlık alanında önemli çalışmalar gerçekleştirilen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp ritm bozukluğu nedeniyle dört kez beyin felci geçiren hastaya apendiks kapatma yöntemi uygulandı.

Kan sulandırıcı ilaçlara alternatif geliştirilen ve tıpta modern bir yöntem olarak kabul edilen uygulama, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Tayyar Akbulut ve diğer kardiyoloji hekimleriyle yapıldı. Operasyonla sağlığına kavuşan hasta, iki günlük takibin ardından taburcu edildi.

Dr. Akbulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, kalp ritim bozukluğu bulunan hastaların beyin felci geçirme riskinin sağlıklı insanlara göre beş kat fazla olduğunu söyledi.

Kalp ritim bozukluğu bulunan hastalar için bölgede ilk kez yeni bir tedavi yöntemi uyguladıklarını anlatan Akbulut, "Bu hastalarda kan sulandırıcı tedaviler yaparak beyin felci riskini azaltıyoruz. Ancak kan sulandırıcı ilaçlar yan etkilerinden dolayı kanamalara neden oluyor veya ilaçlara rağmen hasta felç geçirebiliyor. Yeni modern tedavi yöntemlerini kullanarak kalbin kulakçık kısmının kör bir girintisi olan apendiksi tıpa yöntemiyle kapatıyoruz. Bu sayede kan pıhtıları beyin felcine neden olmuyor." dedi.

Kan sulandırıcı ilaçlara rağmen dört kez beyin felci geçiren bir hastaya yeni tedavi yöntemini uyguladıklarını aktaran Akbulut, "Tedavi ettiğimiz hastamız ritm bozukluğundan dolayı kan sulandırıcıları kullanmasına rağmen dört kez beyin felci geçirmiş. Bu yüzden biz de kapatma yöntemine karar verdik çünkü kan sulandırıcılara rağmen hastamız beyin felci geçirmişti. Operasyonumuzu başarılı bir şekilde tamamladık. Hastamızı iki günlük takipten sonra taburcu ettik." diye konuştu.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Parlak da hastanede yeni yöntemlerle hizmet ağını sürekli geliştirmeye çalıştıklarını belirterek, "100'e yakın yoğun bakım yatağı, 15 kardiyolog ile hastanemizde hizmet veriyoruz. Anjiyo sayımız yılda 7 bini aşıyor. Vatandaşlarımız farklı merkezlere gitmeden burada tedavilerini olabilirler." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 01:55 Kaynak: AA

Türkiye, Van, Güncel
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