VAN'DA İLK KEZ YAPILAN SKOLYOZ AMELİYATI 14 SAAT SÜRDÜ

VAN Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne omurilik eğriliği ve bel ağrısı şikayetiyle gelen Bedih Sarıbulak (19), skolyoz ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Van'da ilk defa bu ameliyatın yapıldığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Merih Can Yılmaz, 14 saat süren operasyonun başarılı geçtiğini ve hastanın taburcu olma aşamasına geldiğini söyledi.

Çatak İlçesi'nin Görentaş Mahallesi'nde yaşayan Bedih Sarıbulak, omurilik eğriliği ve uzun yürüyüşlerde bel ağrısı şikayetiyle Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu. Sarıbulak'ın yapılan beyin ve omurilik MR taramalarında 68 derece skolyoz tespit edildi. Bunun altında yatan sebepleri araştıran Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Merih Can Yılmaz, gergin omurilik sendromuna bağlı olarak skolyozun geliştiğini tespit etti. Hastanın ve yakınlarının da onay vermesinin ardından Sarıbulak'ın ameliyatı yapıldı. Yılmaz, aynı seansta omurilik sendromu ameliyatı yaptıklarını, hastanın gergin omuriliği serbestleştirdikten sonra skolyoz cerrahisine geçildiğini belirtti.

Yaklaşık 14 saat süren ameliyatın başarılı geçtiğini anlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu tip hastalarda 68 derece gibi yüksek derecelerde bir anda hastanın açısını sıfır dereceye getirilemiyor. Zaten amacımız hastanın 30 veya 20 derece açılarında getirmekti. Şu anki açısını 22 dereceye kadar düzelttik. Şu anda hastamız taburcu olma aşamasına geldi. Ameliyatımız 14 saat sürdü. Bu tür ameliyatlarda yüksek süre olması son derece normal. Bir de hastanın sadece aynı zaman da ve öncesinde gergin omurilik sendromu ameliyatı yapılması da bu süreyi biraz uzattı. Van'da bu ameliyat ilk defa yapıldı. Ameliyat öncesi ve sonrası da sıkıntısız geçti."

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Bedih Sarıbulak şu an kendini daha iyi hissettiğini belirtip, doktorlara teşekkür etti. (DHA)