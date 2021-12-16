Van'da İlk Umut Derneği şubesinin açılışı yapıldı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde İlk Umut Derneği şubesinin açılışı gerçekleştirildi.

İskele Mahallesi'ndeki derneğin açılışına Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, İlk Umut Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Demokan Kileci ve davetliler katıldı.

Bilmez, burada yaptığı konuşmada, derneğin kente hayırlı olması temennisinde bulundu.

Van'ın hem geçiş güzergahında hem de afetler açısından riskli bir bölgede yer aldığını belirten Bilmez, "Derneğimiz burada kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikte çalışabilecek. İnşallah onlara çok fazla iş düşmez. Mağdurlar ve göçmenler dertlerini daha rahat anlatacak imkan buldu. Derneğin açılmasına öncülük eden herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.