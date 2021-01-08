Van'da 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

Van'da 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı' düzenlendi

08.01.2021 14:33
Van'da 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı' düzenlendi, System.String[]

Van'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması' konulu toplantı gerçekleşti.

Van'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtım Genel Müdürlüğü ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması' konulu toplantı gerçekleşti.

Kentteki bir otelde gerçekleşen toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz, her yerde olduğu gibi Van'ın da pandemi sürecinden olumsuz etkilendiğini söyledi.

Van'ın bölgenin lokomotifi konumunda olduğunu ve bölgenin yükünü çeken bir il olduğunu belirten Yılmaz, "Van, hem denizi hem doğasıyla insanlar için bir cazibe merkezi konumundadır. Bu anlamda ilimiz paydaşlarından ve bakanlığımızdan isteğimiz, bu kente gelen kişilerin 'Ben Van'ı böyle bilmiyordum' demelerinin önüne geçmek. Çalışmamızın ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Bilal Sönmez de bölge illerinin turizm potansiyelinin dünyaya aktarılması noktasında yapılan çalışmanın önemli olduğunu ifade ederek, "İlimizin turizm noktasında hak ettiği hedeflere ulaşması için önemli tüm kültürel değerlerimizin dokümanları bakanlığımızla paylaşılmıştır. Bu çalışmanın kentimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Toplantıda TGA Genel Müdür Yardımcısı Ertan Türkmen ve ekibi bir sunum yaptı. Ardından davetliler kentin sorun ve sıkıntılarını görüştü.

Toplantıya, YYÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elvan Ocak, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Van ESOB Başkanı İsa Berge, TÜRSAB Doğu Anadolu Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Elite World Van Otel Genel Müdürü Oktay Aksoy, Van Müzesi Müdürü Erol Uslu, VANODER Başkanı Reşat Yeşilağaç, Ajans Asya Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler, VAHATUDER Başkanı Abdullah Tunçdemir ve turizmciler katıldı.

Yönetim Kurulu, Türkiye, Turizm, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'İller ve Destinasyonlar Tanıtım Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika


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