Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor - Son Dakika

Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor

07.05.2021 11:01
Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor, System.String[]

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorluğu yolculuğu devam ediyor.

Van Gölü'nde yaşayan ve üreme döneminde suyun akışının tersine yüzerek tatlı sulara göç eden inci kefalinin zorluğu yolculuğu devam ediyor.

Üreme dönemi 15 Nisan-15 Temmuz'da göle dökülen tatlı sulara giden inci kefalleri, yumurtalarını tatlı sulardaki üreme alanlarına bırakıyor.

Erciş ilçesindeki Deli Çay'ın bulunduğu alanda her yıl yerli ve yabancı binlerce kişinin zorlu yolculuğa tanıklık ettiği balık bendinde, göçün başladığı bugünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle en sakin dönemlerden biri yaşanıyor.

Karşısına çıkan engelleri aşarken gösterdiği mücadeleyle eşsiz görüntüler oluşturan balıkların, kaçak avlanmasının önlenmesi amacıyla ilgili kurumlar ve güvenlik güçleri, göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önlem alıyor.

Balık bendi sorumlusu Necip Yiğit, AA muhabirine, balıkların üremek için tatlı sulara başlattığı göçün yoğunlaştığını söyledi.

"Tam kapanma" nedeniyle balık göçünün seyircisiz gerçekleştiğini anlatan Yiğit, "Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ve doğa tutkununu ağırlayan balık bendimizde bu yıl insanlar yok. Kısıtlamalarının bayram sonrası gevşemesi durumunda, tekrar o coşkulu günlerine geri döneceğini umut ediyoruz." dedi.

Ziyaretçilerin balıkların yolculuğunu izleyebilmeleri için tüm hazırlıkların bittiğini, heyecanla eski günlere dönmeyi beklediklerini dile getiren Yiğit, "Burası dünyada eşi ve benzeri olmayan bir yer. Görülmesi gereken özel bir alan. Burada balıkların suyun tersine yüzmesinin yanı sıra martıların saldırılarına karşı verdiği büyük mücadeleyi de gözlemleyebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz, Van Gölü, Nisan, GÖÇ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da inci kefalinin tatlı sulara yolculuğu devam ediyor - Son Dakika


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