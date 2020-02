Van'da infaz koruma memurları yönelik

Van Adalet Sarayı'nda infaz ve konuma memurlarına yönelik "Infaz ve Koruma Memuru Yetiştirme Eğitimi" programı düzenlendi.



Van Adalet Sarayı'nda infaz ve konuma memurlarına yönelik "Infaz ve koruma memuru yetiştirme eğitimi" programı düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "2020 yılında ilimizde görevlerine başlayan infaz ve koruma memurlarımıza başarı temennilerimle sözlerime başlamak istiyorum. Çıkmış olduğunuz bu uzun yolculukta sizlere kazasız belasız görev ve hizmet hayatı diliyorum. Giymiş olduğunuz kutsal üniformalarınızla Ceza Infaz Kurumlarımızın emniyet ve asayişinde görev alacaksınız. Ülkemizin çeşitli yerlerinde memleketimizin birliği, selameti, emniyeti, huzuru ve bayrağı için inşallah kutsal bir görevi ifa edeceksiniz. Sorumluluğunuz büyük, almış olduğunuz sorumluluk ağır. Her biriniz burada devletimizi temsil ediyorsunuz. Sizlerden istirhamımız görevinize başladığınız günden itibaren anayasamız, hukukumuz, insan hakları odaklı hizmet anlayışı temel prensibiniz olsun. Yeri geldiğinde bu ülke üzerinde hesabı olanlara karşı her birinizin Ömer Halisdemirler olacağına, Fethi Sekinler olacağınıza da biz inanıyoruz. Sözlerime son verirken Mustafa Kemal Atatürk'ün 'vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır' cümlesinin hayatınızda bir yer edinmesini temenni eder, konuklarımıza teşekkür ederim" dedi.



Programa Adalet Bakanlığı Erzurum Eğitim Merkezi Başkanı Faruk Mert, Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, Van Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Lütfü Boyalı, Ceza Infaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Soner Erden, Ceza İnfaz Kurumları Izleme Kurulu Başkanı Lütfü Polat ve Van Merkez Ceza Infaz Kurumu Müdürleri ile görevlerine yeni başlayan Infaz ve Koruma Memurları iştirak etti. - VAN