Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

01.06.2022 22:57
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'ın merkez Tuşba ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 2 katlı bir evin inşaat halindeki dairesinde 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Van'da polis ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede yapılan çalışmalar sonucunda Tuşba ilçesine bağlı Kalecik Mahallesi'nde düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri ile özel harekat polisinin destek verdiği operasyonda 20 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda 3 organizatör de yakalanırken, firari olan 1 organizatörün yakalanma çalışılması devam ediyor.

(Şükrü Akyüz - Ahmet Kavak/İHA)

Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da inşaat halindeki bir evde 20 düzensiz göçmen yakalandı

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Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 12 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

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