Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce "İnsan Kaynakları, Kariyer ve İstihdam Fuarı" açıldı.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezindeki fuarda konuşan Vali Yardımcısı Faruk Bülent Baygüven, istihdam açısından gençlerin yetişeceği en önemli yerin üniversiteler olduğunu söyledi.

Baygüven, fuarın istihdam için çok önemli olduğuna işaret ederek, "İstihdam konusunda bizlerin ne yapması gerekiyor, bence çözüm belli. Genç nüfus ve işsizlik fazlaysa yapılacak şey istihdamı artırmak. Ülkemiz kesinlikle çok zengin bir ülke. Van da bunun en güzel örneklerinden biri. İş olanaklarını artırmak için daha fazla fabrika açılmasını sağlamak, tarımda var olan tembelliği yok etmek ve ticareti artırmak gerekir." dedi.

YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin ise insan kaynakları, istihdam ve kariyerin son zamanlarda çok sık kullanılan kelimeler arasında olduğunu vurguladı.

Van'da turizm sektöründe yaşanan gelişmelerin fırsata dönüştürülmesi gerektiğine dikkati çeken Ekin, "Kariyer anlamında ön plana çıkmak isteyen kişilerin kendilerini geliştirmesi gerekiyor. İlimiz istihdamı için umut verici önemli gelişmeler yaşanıyor. Girişimciye destek veren birçok kurum ve kuruluş var, bunlardan faydalanın. Kendi girişimsel yönünüzü ortaya çıkarın, cesur olun. Böylelikle ilerde kendi işinize sahip olabilir ya da iyi bir kuruluşta kariyer yapabilirsiniz." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Mehmet Aslan da dünyada işsizliğin en büyük sorun haline geldiğini söyledi.

İşsizliğin ekonomik, sosyal ve psikolojik yönleri dikkate alındığında konunun öneminin bir kat daha arttığını ifade eden Aslan, şunları kaydetti:

"İş gücü piyasası istihdam, işsizlik, genç işsizlik, eğitimli işsizlik gibi çeşitli dinamiklerin yer aldığı bir yapıyı ifade etmekte. İşsizlik sadece ülkemizin değil günümüzde hemen her ülkenin uğraştığı önemli bir makro ekonomik sorun olarak görülmekte. Özellikle yaşanan küresel krizler, bölgesel politik sorunların etkisiyle işsizlik pek çok ülkede ve bölgede önemli boyutlara ulaşmış, çözülmesi gereken güncel bir sorun haline gelmiş."

İŞKUR İl Müdürü Mehmet Salih Serçe, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necdet Takva, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, KOSGEB İl Müdürü Bilal Emre Yörük, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve çok sayıda öğrencinin katıldığı fuar, 2 gün sürecek.