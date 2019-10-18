Son Dakika Haberleri: Van'da 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri
Son Dakika Güncel Van'da 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri

Van'da 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri

43 dakika önce

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Van'da düzenlenen ve iki gün süren 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri sona erdi.

Van'da 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri, System.String[]

Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından Van'da düzenlenen ve iki gün süren 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri sona erdi.


Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından desteklenen ve BİK tarafından düzenlenen seminer, Elite World Hotelinde yapıldı. Seminerin ikinci gününde de dijital basının önemi hakkında bilgilerin verilmesinin ardından sertifika törenine geçildi.


İki günlük seminerin ardından Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duru ve diğer yetkililer tarafından gazetecilere sertifikaları takdim edildi. - VAN

Basın İlan Kurumu, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 02:22 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Barcelona-Real Madrid 'El Clasico' maçı ertelendi
Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki çatışmaların devam ettiği iddialarını yalanladı Son Dakika: Erdoğan: Esed'le ailecek görüşecek kadar yakındık Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın skandal mektubuna ilk yanıt: Vakti geldiğinde gereken yapılacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2019 15:05:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da 'İnternet haberciliğinin geliştirilmesi' semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]