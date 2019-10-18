Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran, yazılı medya kültürünün internet medyasına önderlik etmesini istediklerini bildirdi.

Duran, BİK ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) işbirliğiyle Van'daki bir otelde düzenlenen "İnternet Haberciliğinin Geliştirilmesi" eğitim seminerine katıldı.

Seminerde konuşan Duran, yerel gazeteleri çok önemsediklerini belirterek, "Yerel gazeteler bizim için çok önemli. Bizler yerel gazeteleri basının kılcal damarları olarak görüyoruz. Çünkü ulusal basının göremediği ve ulaşamadığı bir çok habere ulaşıp vatandaşlara aktaranlar yerel gazetelerimizdir. Bu yüzden yerel gazetelerimizin hem büyümesini hem gelişmesini çok önemsiyoruz." dedi.

Eğitim çalışmalarının süreceğini ifade eden Duran, internetin, basın dünyası açısından bazı değişim ve gelişimleri kaçınılmaz kıldığına dikkati çekti.

İnternetin gelişimiyle sektörde önüne geçilemeyen bazı gelişme ve değişimlerin yaşandığını anlatan Duran, medya sektörünü bu değişime hazırlamak gerektiğini vurguladı.

İnternetin dünyanın en hızlı ama en güvensiz iletişim aracı olduğunu aktaran Duran, "Yazılı medya kültürünün internet medyasına da sirayet etmesini, önderlik etmesini istiyoruz. İnternet medyası oluşacaksa yazılı medyanın kontrolünde, önderliğinde olmasını, o kültürün oraya da taşınmasını önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Duran, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şehirlerimizde şimdi hiç yazılı medyada olmayan ama internet medyasında söz sahibi olanlar var. Bu, onlar için de bir sorun. Bir prosedürü oluşmamış, mesela ilan, sarı basın kartı alamıyor, denetlenemiyor da. Bu yüzden, orada bir keşmekeşlik var. İşte bununla ilgili bir takım hazırlıklar var. Biz de istiyoruz ki bu tür çalıştaylarla, bu tür hazırlıkların öncüsü sektörün içindekiler olsun. Siz söyleyeceklerinizi söyleyin, biz raporlayalım, Ankara'da meclise taşınacak olan yasada ne söylenecekse, bunları sizler söylemiş olun. Yani milletvekillerimize diyelim ki bizim sıkıntılarımız, beklentilerimiz bunlardır. Bu işin öncüsü sizler olun ve partneriniz bizler olalım. İlkini İstanbul'da yapmıştık bu toplantının, şimdi de Van'da yapıyoruz. Bu tür istişare toplantılarımız bölge bölge devam edecek. Mümkün olduğunca sizlerin beklentilerini toplayıp değerlendirip taslak olarak sunacağız."

Konuşmanın ardından İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Özkır moderatörlüğünde gerçekleştirilen seminerde, BİK Kontrol Hizmetleri Müdürü İbrahim Delibaş ve BİK İlan Hizmetleri Müdürü İdris Çam, katılımcılarca yöneltilen sorulara cevap verdi.

Seminerin ardından katılımcılara sertifika verildi.