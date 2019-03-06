Van'da "İntiharı Önleme İl Kurulu" Toplantısı

Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal başkanlığında "İntiharı Önleme İl Kurulu" toplantısı yapıldı.

Van Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dt. Şebnem Kartal başkanlığında "İntiharı Önleme İl Kurulu" toplantısı yapıldı.



İntiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan toplantıya; Cumhuriyet Başsavcılığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, YYÜ Rektörlüğü, SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Özel Lokman Hekim Hayat Hastanesi, KADEM, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı temsilcileri katıldı. Toplantıda; İntiharı Önleme İl Kurulu'nun toplanması ve ayrıca intiharı önleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 'Van İli İntiharı Önleme Yerel Eylem Planı' hazırlanması ve 'Van İli İntihar Risk Haritası' oluşturması değerlendirilerek, paydaş kurumlarla yapılması planlanan ve yapılabilecek çalışmalar değerlendirildi.



Toplantı; Sağlık Müdürlüğü Ruh Sağlığı Biriminde görevli Pisikolog Fadıl Berk tarafından intihar hakkında genel bilgiler ve Van'a ait intihar verilerini içeren bir sunum yapması, hazırlanan "İntiharı Önleme İl Eylem Planı" görüş ve önerileri alınmak üzere kurul üyelerine sunulması ve 2019 yılı için yapılması planlanan çalışmaların görüşülmesiyle sona erdi. - VAN

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