Van'da İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın, yapılacak çalışmaları anlattı - Son Dakika
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Van'da İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın, yapılacak çalışmaları anlattı

22.06.2022 14:48
Van'da İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın, yapılacak çalışmaları anlattı

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yıl içerisinde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, yıl içerisinde hayata geçirecekleri projeleri tanıttı.

Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Aydın, Şerefiye Mahallesi'nde 2200 metrekare alana Çevreci Bilim Merkezi kuracaklarını söyledi.

Bu merkezde metal, ahşap ve boya atölyeleri, 50 kişilik planetaryum, deney ve simülasyon salonu, dijital kütüphane, çok amaçlı salon ile 2 bilim laboratuvarının yer alacağını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Vali Mithat Bey Mahallesi'nde de 5200 metrekare alan üzerine iki katlı spor salonu inşa edilecek. Bu spor salonundan toplamda 2 bin kişi faydalanabilecek. İlçe sınırları içerisinde bulunan 3 kilometrelik kıyı şeridindeki yeşil alan dostu İpekyolu sahil bandı projesinde tüm hazırlıklar devam ediyor. Bu proje tamamlandığında ilimize büyük bir değer katacak. Esenler Mahallesi'nde toplam 1623 metrekare alan üzerine kurulacak olan 3 katlı kütüphane için çalışmalarımız hız kazandı."

İpekyolu ilçesinin şehrin kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Aydın, "Evlendirme hizmetlerimizi kiraladığımız bir alanda veriyoruz. Bu özel günler için Şerefiye Mahallesi'nde 2 katlı 465 metrekare alan üzerine yaklaşık 150 kişilik nikah salonu yapmayı planladık. İhalesi gerçekleşen projemizin yapımına bu hafta başlıyoruz." dedi.

Kevenli Mahallesi'nde 2000 metrekare alanda kompleks bir yapı niteliğinde birinci sınıf Atık Getirme Merkezini ilçeye kazandırmayı planladıklarını ifade eden Aydın, aynı mahallede 11 dönümde Hayvan Rehabilitasyon Merkezinin yapılacağını aktardı.

Erçek Mahallesi'nde ise 200 metrekare alana Flamingo Kafe yapmayı planladıklarını kaydeden Aydın, şöyle konuştu:

"Yine Erçek Mahallesi 13 bin 500 metrekare alana flamingo parkı yapmayı düşünüyoruz. Bu parkta iskele, dinlenme alanları, çocuk oyun alanları, yürüme yolu, koşu parkuru, oturma meydanı, yapay flamingo göleti yer alacak. Şerefiye Mahallesi'ndeki çok donanımlı parkımız İpek Park içerisinde Elsa Kulesi'nde 6 kişi kapasiteli 3D görselliği ile birlikte film ile senkronize olabilen, 6 eksende hareket yeteneğine sahip platformların adaptasyonları ile çok boyutlu film simülatörlerini hizmete sunacağız. Selimbey Mahallesi'nde de hemşehrilerimizin vakitlerini keyifle geçirebilecekleri 2700 metrekare alana çok amaçlı saha, peyzaj alanları, çocuk oyun alanları, yürüme yolu ve oturma alanları planladık. İlçe sınırlarımızda bulunan mahallelerimizde etüt ve spor merkezleri yapmayı planlıyoruz. Özellikle dar gelirli öğrencilerimizin özel dershane eğitimi alamaması ve sportif etkinliklere katılamaması sonucunda sınırlarımızdaki etüt ve spor merkezlerini arttırarak ilçeye kazandırmayı planlamaktayız."

Aydın, yıl içerisinde yapılacak alt ve üst yapı çalışmaları hakkında da bilgiler verdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van'da İpekyolu Belediye Başkan Vekili Aydın, yapılacak çalışmaları anlattı - Son Dakika

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