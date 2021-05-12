Van'da İpekyolu Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri dağıttı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ailelere içerisinde şeker, çikolata ve kolonyadan oluşan hediye paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatlarıyla ihtiyaç sahibi ailelere bayram şekeri ulaştırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısı Birol Duman ve Birim Müdürü Necmettin Akarslan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri çeşitli mahallelerde evleri tek tek dolaşarak hediye paketi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Duman, hayata geçirdikleri projelerle sosyal belediyeciliğin iyi bir örneğini oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan'ın talimatları doğrultusunda, şeker, çikolata ve kolonyadan oluşan hediye paketlerini hazırlayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladıklarını belirten Duman, "Bizleri hoşgörüyle karşılayan vatandaşlarımızın bayramını tebrik ediyor, tüm vatandaşlarımızın hayırlı ve güzel bayramlar geçirmesini diliyorum." diye konuştu.

Vatandaşlar ise bayramda kendilerini unutmayan Aslan'a teşekkürlerini ileterek, bundan sonraki bayramların koronavirüsten uzak, ağız tadıyla girilen bayramlar olması temennisinde bulundular.