Van'da Irak plakalı otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Van'da Irak plakalı otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

VAN - Van- Hakkari karayolunda Irak plakalı otomobilin kaza yapması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzelsu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen ve Irak uyruklu oldukları tespit edilen 154414 DUH plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobilde bulunan 2 kişi sıkıştıkları yerde hayatını kaybederken, diğer yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobilde sıkışarak ölen şahısları çıkarmak için bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ölen 2 şahıs sıkıştıkları yerden çıkarılarak otopsi için Van Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.