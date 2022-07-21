VAN'DA IRAKLI TURİST YOĞUNLUĞU

YOĞUN olarak İranlı turistleri ağırlayan Van, artık Iraklı turistleri de ağırlıyor. Irak'ta hava sıcaklıklarının fazla olması nedeniyle rotalarını Van'a çeviren Iraklı turistler esnafın yüzünü güldürüyor. Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, şuanda Van sokaklarında dolaştığıklarında Irak plakalı araçları, konaklama tesislerinde ve kentin birçok yerinde Iraklı turistleri görebildiklerini belirterek, Bir keşif var ve bu iyimser, heyecan verici bir durum. Büyük memnuniyet duyuyorum dedi.

Kurban Bayramı tatili boyunca ziyaretçiler Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerinin başında gelen Akdamar Adası, Van Kalesi, Van Müzesi ve Muradiye Şelalesi'ne yoğun ilgi gösterdi. Her mevsim ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Akdamar Adası ve üzerindeki tarihi Akdamar Kilisesi yine en çok ziyaretçi ağırlayan yerlerden biri oldu. Van'da 2022 yılının 6 ayında 150 bin kişi müze ve ören yerlerini gezdi. Özellikle İranlı turistler başta olmak üzere sadece Kurban Bayramı tatilinin 4 günde yurt içinden ve yurt dışından gelen 15 bin kişi Van'da ki ören yerlerini ziyaret etti. Kurban Bayramı arefesi dahil olmak üzere 5 günde kente gelen İranlı turist sayısı da 6 bin oldu.

Yoğun olarak İranlıları ağırlayan kente son aylarda Iraklı turistlerde gelmeye başladı. Konaklama merkezlerinin yüzde 90'ı geçtiği bazılarında ise boş yerin bile bulunmadığı kentte, esnafının yüzü pandemi sonrası güldü. Özellikle Irak'ta hava sıcaklıklarının 40 derecinin üzerinde seyretmesi nedeniyle Iraklıların Van'ı tercih ettiğini belirten Van (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, diğer bir etkenin de Van Denizi olduğunu belirterek şöyle konuştu

Buna ek olarak bizimde sıklıkla ifade ettiğimiz pazarı çeşitlendirme arzumuz son zamanlarda farklı bir boyuta evrildi. Özellikle Hakkari'nin Çukurca İlçesi'nde bulunan Üzümlü Sınır Kapısı'ndan giriş yapan Kuzey Irak vatandaşları büyük ölçüde bölgenin yayla iklimi ile buluşmak için büyük ilgi gösteriyorlar. Haziran ayı ve Temmuz'un ilk haftası yani bayram öncesi rakamlara baktığımızda yaklaşık 4 bin aracın Üzümlü Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığını biliyoruz. Şuanda Van sokaklarında dolaştığınızda Irak plakalı araçları konaklama tesislerinde ve kentin birçok yerinde Iraklı turistleri görebilirsiniz. Ben sınır kapısından gelenlerin çoğunun bu şehre geldiğini düşünüyorum. Bir keşif var ve bu iyimser, heyecan verici bir durum. Büyük memnuniyet duyuyorum. Konaklama sektöründe şunda yüzde 90'nın üzerindeyiz. Iraklıların Van'a gelmesi için birçok sebep var. Tabi ki yaz aylarında en önemli sebep hava şartları. Bunu sahiplenmemiz ve büyütmemiz gerekiyor diye konuştu.

IRAK'TA HAVA ÇOK SICAK

Irak'tan ailece Van'a gelen Hüseyin Şükri Derveş, Eşim ve çocuklarımla birlikte Irak'tan geldim. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Batman illerini de gezdim. Van'ın havası çok ılıman olduğu için burayı seçtik. Çocuklarımla birlikte burada biraz daha zaman geçireceğiz dedi. Kızı Viyan Derveş ise Irak'ta hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde olduğunu belirterek, Irak çok sıcak olduğu için bizler de güzel ve yabancılık hissetmediğimiz için Van'ı seçtik. Burası çok güzel bir yer çok beğendik. Irak çok sıcak. Bazı günlerde 46 derece oluyordu. Ama Van'ın havası çok güzel. 3 gündür Van'dayız diye konuştu. (DHA)