Van'da İran sınırından yurda sokulan 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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Van'da İran sınırından yurda sokulan 55 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
6 saat önce
Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırında atlarla yurda sokulan 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Van'ın Çaldıran ilçesinde İran sınırında atlarla yurda sokulan 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü bölgede, jandarma ekipleri İran'dan atlarla uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.
İlçenin Uzunburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonda 55 kilogram eroin ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 10:08 Kaynak: AA
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