Van'da İran uyruklu şahısın taşıdığı çuvalda 15 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İran uyruklu şahısın taşıdığı çuval içerisinde 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Belliyurt Mahallesi'nde uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisinin alınması üzerine 6 Kasım 2020 günü yapılan pusu faaliyeti neticesinde İran uyruklu H.J.B isimli yabancı şahıs ile birlikte çuval içerisinde 12 paket halinde 15 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemlere devam ediyor" denildi. - VAN