Van'da İran uyruklu şahısın taşıdığı çuvalda 15 kilo metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da İran uyruklu şahısın taşıdığı çuvalda 15 kilo metamfetamin ele geçirildi
07.11.2020 13:52
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İran uyruklu şahısın taşıdığı çuval içerisinde 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İran uyruklu şahısın taşıdığı çuval içerisinde 15 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, yürütülen istihbarı çalışmalar neticesinde Başkale ilçesi Belliyurt Mahallesi'nde uyuşturucu madde nakli yapılacağı bilgisinin alınması üzerine 6 Kasım 2020 günü yapılan pusu faaliyeti neticesinde İran uyruklu H.J.B isimli yabancı şahıs ile birlikte çuval içerisinde 12 paket halinde 15 kilogram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili adli işlemlere devam ediyor" denildi. - VAN
Son Dakika Meclis Başkanı Şentop 3 Türk çocuğunu gözaltına alan Fransa polisine tepki gösterdi: Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır Bülent Arınç: Biden seçilirse Türkiye ve ABD ilişkileri bugünkünden daha iyi olacaktır Akrabası ile gezintiye çıkan 3 çocuk annesi kadın falezlerden düşüp öldü Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini Esra Erol'da alan adamın dünyası başına yıkıldı Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Gezintiye çıkan vatandaşlar, deredeki cansız bedeni görünce telefona sarıldı Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı