Son Dakika Haberleri: Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi
Son Dakika Kültür Sanat Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi

6 saat önce

VAN'da, İranlı ünlü şarkıcı Moein, sahne aldı.

Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi, System.String[]

VAN'da, İranlı ünlü şarkıcı Moein, sahne aldı. Kente tatile gelen ve konsere akın eden 6 bini aşkın İranlı turist, Moein'in şarkılarıyla coştu.

Van'ın turizm gelirinin büyük ölçüde etkilendiği sınır komşusu İran'dan gelen turistler için kentte her geçen gün yeni etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenmeye devam ediyor. Resmi verilere göre, bu yılın 10 ayında kente giriş yapan turist sayısı 500 bini aşarken, bu rakamın büyük bir çoğunluğunu İranlı turistler oluşturdu. Bu rakamın yıl sonuna kadar 700 bini aşmasa beklenirken, otellerin de Haziran ayından itibaren tam kapasite çalıştığı ve yüzde 100 doluluk oranına ulaştığı belirtildi.

?Van'da, bu akşam İranlı turistler için bir etkinlik daha düzenlendi. İran'da 'Hoca' diye anılan ve en çok dinlenen şarkıcı olan Moein, kentte sahne aldı. Moein, Edremit ilçesindeki Nur Tatar Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki konserde sahneye çıktı. Van'daki İranlılar ile komşu ülkenin, Tahran, Tebriz, İsfahan, Şiraz ve Meşhed gibi büyük kentlerinden servislerle, özel araçlarla ve tur operatörleriyle kente gelen yaklaşık 6 bini aşkın kişi, konser öncesi salona girmek için uzun kuyruklar oluşturdu. 'İran'ın en iyi viyola çalan sanatçısı' unvanına da sahip Moein'in konseri saat 21.00'de başladı. İranlılar ellerindeki poster ve çiçeklerle konserde doyasıyla eğlenirken, polis ve özel güvenlik görevlileri de alanda yoğun güvenlik önlemi aldı.

İranlılar, konserle Van'da unutulmaz bir gece yaşadı.


turist, İran, Van, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



(Özel) İstanbul'da taksicinin telefonunu unutan turistten 150 lira aldığı iddiası
10 TL için taksiciyle tartışan İranlı turist, hüngür hüngür ağladı Taksiciden turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm Karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede tahlil sırası beklerken can verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 09:10:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da, İranlılar Moein'in konseriyle doyasıya eğlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]