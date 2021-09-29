Van'da iş arayan engelliler ile işverenler buluştu - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü, engelli işçi çalıştırma zorunluluğu bulunan firmalarla iş arayan engellileri bir araya getirdi.

İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri, engellilere alacakları personelde aradıkları şartları anlattı.

Engelliler, resepsiyon, muhasebe, temizlik görevlisi, idari kadro, reyon gibi bölümlerde çalışacak eleman arayan firma temsilcileriyle yüz yüze mülakata alındı.

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte engelli istihdamını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Engellileri, firma temsilcileriyle bir araya getirdiklerini belirten Kişi, şunları kaydetti:

"İşverenler engellilerle baş başa görüşüp mülakat yapıyor. Engelli kardeşlerimizde çok mutlu oluyor. Başarılı olacağımıza inanıyorum. Sıklıkla engelli ile işverenlerimizi bir araya getiriyoruz. Bu tür çalışmalar hem işverenlerimiz için hem de engellilerimiz için faydalı oluyor. Birçok engelli kardeşlerimizi bu sayede işe yerleştirdik. Duyarlılık gösterip etkinliğimize katılan tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum."

Firma yetkilisi Ayhan Adıyaman ise İŞKUR'un düzenlediği etkinliği çok anlamlı bulduklarını anlattı.

Firmalarında engelli kadro açığının bulunduğunu aktaran Adıyaman, "Bizim iş verenler için çok güzel bir etkinlik oldu. Engelli personel eksikliğimizi temin edemiyorduk, İŞKUR'un yapmış olduğu bu organizasyonla engelli kardeşlerimiz iş sahibi olacaklar. Engelli personel ihtiyacımızı gidereceğiz. İŞKUR yetkililerine, danışmanlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.