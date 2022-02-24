Van'da iş arayan engelliler ile işverenler buluştu - Son Dakika

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğü, engelli personel çalıştıracak firmalarla iş arayan engellileri bir araya getirdi.

İŞKUR İl Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen etkinlikte, insan kaynakları yetkilileri, engellilere alacakları personelde aradıkları şartları anlattı.

Engelliler, resepsiyon, muhasebe, temizlik görevlisi, idari kadro, reyon gibi bölümlerde çalışacak eleman arayan firma temsilcileriyle yüz yüze mülakata alındı.

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi, yaptığı açıklamada, Van'da engelli istihdamını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Engellileri, firma temsilcileriyle bir araya getirdiklerini belirten Kişi, şunları kaydetti:

"Engelli personel çalıştıracak firmaları kurumumuza davet ettik. Bu etkinliği her ay düzenliyoruz. İşverenler engellilerle baş başa görüşüp mülakat yapıyor. 2021 yılında 300 engelli kardeşimizi bu şekilde işe yerleştirdik. Bu uygulamamız devam edecek. Etkinliğimize yoğun bir katılım var. Engelli kardeşlerimizde işverenlerimizde mutlu oluyor. Bu tür çalışmalar hem işverenlerimiz için hem de engellilerimiz için faydalı oluyor. Birçok engelli kardeşlerimizi bu sayede işe yerleştirdik. Etkinliğimize katılan tüm işverenlerimize teşekkür ediyorum."

Tekstil firma yetkilisi Serdar Çaça ise kentteki istihdama katkı sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Firmalarında engelli kadro açığının bulunduğunu ifade eden Çaça, "Firmamızda yüzlerce genç iş ve meslek sahibi oldu. Gençler kazandıkları ücretle ailelerinin geçimini sağlıyor. Düzenlenen etkinliği de çok anlamlı buluyorum. Engelli personel eksikliğimizi tamamlamaya çalışıyoruz. İşe ihtiyacı olan engelli kardeşlerimizi mülakata alıyoruz. İŞKUR'un yapmış olduğu bu organizasyonla engelli kardeşlerimiz iş sahibi olacaklar. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. " diye konuştu.