Van'da iş dünyasından 'Kapıköy Gümrük Kapısı' sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Kapıköy Gümrük Kapısı'nın 17 Mayıs sonrası açılacağı müjdesi Van'da sevinçle karşılandı.

Bir yılı aşkın bir süredir dünya genelinde yaşanan korona virüs salgınından dolayı sınır kapılarının kapalı olması nedeniyle bölge esnafı zor günler geçiriyordu. Bu kapsamda yetkililerin girişimleri sonucu Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılması müjdesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Gümrük kapısının tam kapanma sürecinin son bulacağı 17 Mayıs sonrası yeniden açılması açıklamaları ise kentte büyük bir sevinçle karşılandı.

"Kapının kapatılması en çok ilimizi etkiledi"

İHA muhabirine konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Kapıköy Gümrük Kapısı'nın yeniden açılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Türkiye'nin İran'a açılan 3 sınır kapısının olduğunu anımsatan Çeliktaş, "2020 yılında korona virüs pandemisinden dolayı Kapıköy Gümrük Kapısı kapatıldı. Ekonomik anlamda kapının kapatılması en çok ilimizi etkiledi. İlimiz son 13-14 yıldan bu yana turizm faaliyetlerini bu kapı üzerinde yürütmekteydi. Birçok vatandaşımız otel, kafe ve restoran gibi yatırımını buna bağlı yapmıştı. İlimiz yıllık 1 milyon civarında turist ağırlıyordu. Bunun da ilimiz ekonomisine 1 milyar dolar civarında yansıması oluyordu. Gümrük kapımızın kapanmasının ardından Van TSO Yönetim Kurulu olarak, kontrollü bir şekilde faaliyet yürütmesini istemiştik. Bu anlamda hem biz hem TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu çalışma yaptı. Ancak buna rağmen pandemi kurulu buna müsaade etmedi" dedi.

"Bir an önce ilimiz ekonomisinin canlanması lazım"

Gümrük kapısının açılmasıyla birlikte kent ekonomisinin yeniden canlanacağını dile getiren Çeliktaş, "Nihayetinde AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesine seçilen eski Van Milletvekili Burhan Kayatürk, eski Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatih Çiftçi, eski AK Parti İl Başkanı Zahir Soğanda'nın Cumhurbaşkanımızı ziyaretleri esnasında konuyu gündeme getirmişlerdir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise tam kapanmanın sona erdiği 17 Mayıs tarihinden sonra kapıların açılması müjdesini verdi. Bu kentte büyük bir mutluluk yaşattı. Bir an önce ilimiz ekonomisinin canlanması lazım. İş insanlarımızın buna çok ihtiyacı var. Turizmin tabana yayılan bir gelir dağılımıdır. Bu anlamda sınır ticareti herkesin faydalanabildiği bir ticaretti. Sınır ticaretinin kurulma amacı da buydu. Sınır ticaretinde bu seneki kotalarımızı da Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan'ın gayretleri sayesinde kullanmış olduk. Bu anlamda kendilerine teşekkür ederiz" diye konuştu.

"Bundan sonra 24 saat esasına göre çalışması gerekiyor"

Yeniden açılacak gümrük kapısının 24 esasına göre çalışması gerektiğini isteyen Çeliktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gümrük kapımız açık olduğu dönemlerde 7-8 saat çalışıyordu. Bu da hem yetersizdi hem de yoğunluğun oluşmasına neden oluyordu. Açılmasını beklediğimiz kapılarımızın bundan sonra 24 saat esasına göre çalışması gerekiyor. Diğer ülkelerdeki sınır kapılarında uygulanan pandemi kuralların aynısının burada da uygulanmasını talep ediyoruz." - VAN