Son Dakika Haberleri: Van'da İş Kazası: 1 Ölü

Van'da İş Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde iş makinesinin kopan parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Van'da İş Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Van'ın İpekyolu ilçesinde iş makinesinin kopan parçasının altında kalan işçi hayatını kaybetti.

İskele Caddesi'nde yapımı süren inşaatın altıncı katında beton dökme işlemi sırasında, iş makinesinin pompası kırıldı.

Kırılan pompanın üzerine düştüğü inşaat işçisi Selim Eco (38), yaşamını yitirdi.

AFAD ve UMKE ekipleri, Eco'nun cansız bedenini iş makinesinin parçasının altından çıkardı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 04:16 Kaynak: AA

İşçi, İpekyolu, Van, Güncel
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