Van'da iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika
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Van'da iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

6 saat önce

Van'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Van'da iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu, System.String[]

Van'ın Erciş ilçesinde 4 katlı bir iş merkezinde çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

İlçenin Van Yolu Caddesi'nde bulunan bir iş merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede binanın tüm katlarına sıçrayan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Can kaybının yaşanmadığı yangında, binanın üç katı kullanılamaz hale geldi, içerideki eşyalar yandı.

İş yeri sahiplerinden Savaş Uzun, yangının büyük maddi hasara neden olduğunu belirterek, " İş yerimiz tamamen yandı. İçerideki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çok şükür can kaybımız yok." dedi.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 02:02 Kaynak: AA
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