Son Dakika Haberleri: Van'da iş merkezinde yangın
Son Dakika Güncel Van'da iş merkezinde yangın - Son Dakika

Van'da iş merkezinde yangın

6 saat önce

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 5 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü.

Van'da iş merkezinde yangın, System.String[]

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, 5 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yaklaşık yarım saatlik müdahaleyle söndürüldü. Yangın, iş merkezinde panik yarattı.

İpekyolu'nun Beşyol Mevkiindeki Yüzüncü Yıl İş Merkezi'nin çatı katında, saat 17.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede çatının tamamını kaplarken, yangın iş merkezinde panik yarattı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın, yaklaşık yarım saatte söndürüldü. Binanın çatısında zarar meydana gelirken, yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 10:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Park halindeki 2 araç, mangal kıvılcımından dolayı kül oldu
Evde yalnız kalan 2 kardeş, çıkan yangında feci şekilde can verdi İçişleri Bakanlığı düzenlemeleri Meclis'e sunuldu! Kabul edilirse Emniyet'te büyük değişiklikler olacak ABD'nin Yahudi yerleşim birimlerini yasa dışı görmeme kararı ABD'yi karıştırdı! Bernie Sanders'tan Trump'a tepki

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 04:56:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da iş merkezinde yangın
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]