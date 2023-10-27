 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Van'da iş yerini basan kalabalık grup içerideki çocuğu sopalarla öldüresiye dövdü - Son Dakika

Van'da iş yerini basan kalabalık grup içerideki çocuğu sopalarla öldüresiye dövdü

Son Güncelleme: 27.10.2023 17:19

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerini basan grup, buradaki çocuğu sopalarla dövdü. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki bir iş yerini basan grup, buradaki çocuğu sopalarla dövdü. Olayın ardından polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

ELLERİNDEKİ SOPALARLA ÇOCUĞA SALDIRDILAR

Alınan bilgilere göre, olay, ilçenin Karşıyaka Mahallesi'ndeki bir oto lastik tamir atölyesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı iş yerini basan grup, ellerindeki sopalarla çocuğa saldırdı.

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Çevredeki esnafın yetişmesiyle grup bölgeden uzaklaşırken, saldırganların yakalanması için polis çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Karşıyaka, İpekyolu, Van, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da iş yerini basan kalabalık grup içerideki çocuğu sopalarla öldüresiye dövdü - Son Dakika


Son Dakika
00:14 Fenerbahçe Beko, Bayern Münih'i deplasmanda devirdi
22:55 BM Genel Kurulu'nda Gazze'deki çatışmaların durdurulmasını talep eden karar tasarısı kabul edildi
22:42 İletişimin tamamen kesildiği Gazze için Elon Musk'a çağrı: Starlink uydularını Gazzeye gönder
22:40 İsrail'in ağır bombardımanı altındaki Gazze'den gelen görüntüler korkunç
22:32 Maç oynandığı anda halı sahaya isabet eden mermi müdüriyet odasına düştü
22:26 Son 5 maç 4 galibiyet! Kasımpaşa, İstanbulspor'u da sahadan sildi
22:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın milletimizin her bir ferdini Büyük Filistin Mitingine davet ediyorum
22:07 İç saha serisi sona erdi! Volkan Demirel'in öğrencileri son 2 maçta resmen kabusu yaşadı
21:12 İsrail ordusu, Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez bu kadar şiddetli saldırıyor! 2 milyon kişiden haber alınamıyor
21:00 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2023 00:40:21. #1.13#
SON DAKİKA: Van'da iş yerini basan kalabalık grup içerideki çocuğu sopalarla öldüresiye dövdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement