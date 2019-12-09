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Van'da iş yerinin bacasından çıkan yangın korkuttu
6 saat önce
Van merkez Edremit ilçesinde bir işyerinin bacasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 12:00 Kaynak: İHA
Van merkez Edremit ilçesinde bir işyerinin bacasından çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Edremit ilçesi Yeni TOKİ yolunda bulunan bir lokantanın bacasında yangın çıktığı ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, olay yerine sevk edildi. Korkulu anların yaşattığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası büyümeden söndürüldü. Polis yangınla ilgili tahkikat başlattı.
(İHA)
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