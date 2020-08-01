Van'da işçileri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı - Son Dakika

Olayla ilgili tahkikatın başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Kırkgeçit Mahallesi Bedel Yaylası'nda koyun sağımında çalışan işçileri taşıyan kamyonetin, devrildiği kaydedildi.

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 09:45

Kaynak: AA

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