Van'da İsdes Toplantısı

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında bakanlık bürokratlarının 81 ile yönelik ziyaretleri Van programıyla devam etti.

İçişleri Bakanlığınca başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) kapsamında bakanlık bürokratlarının 81 ile yönelik ziyaretleri Van programıyla devam etti.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, İZDES1 Projesi'nin ikinci etabı kapsamında Van'a gelen Merkez Valisi Salih Işık ve Mülkiye Müfettişi Serdar Köse ile beraberlerindeki heyet, Valilik Ali Paşa toplantı salonunda, Vali Vekili Sinan Aslan ve valiliğe bağlı birim yetkilileriyle bir araya geldi.



Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Vekili Sinan Aslan görüşmelerin hayırlı olmasını dileyerek, "Bakanlığımızın ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İZDES projesinin saha çalışmalarını yürüten kıymetli heyeti Van'da ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Merkez Valisi Salih Işık ise Vali Vekili Aslan'a teşekkür ederek, vatandaş odaklı bir proje olarak hayata geçirilen İZDES'in içerik ve amacını anlattı.





Merkez teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşların taşradaki tüm iş ve işlemlerinin, bu proje dahilinde vatandaş memnuniyeti açısından gözlenmesi ve raporlanması için çalıştıklarını aktaran Işık, proje sayesinde merkez ile taşra arasında koordinasyonu sağlamayı amaçladıklarını kaydetti.





Projenin iki aşamadan oluştuğunu açıklayan Işık, şunları söyledi:





"Biz birinci aşamanın ikinci faslı olarak bu ziyaretlerimizi yapıyoruz. Birinci fasılda arkadaşlarımız vilayetimize geldiler, gerekli gözlemleri yaptılar. Şimdi ikinci fasılda, o gözlemlerin yeniden üzerinden geçeceğiz. Yeni bulgularımız varsa onları ekleyeceğiz. Sorunlar varsa tespit edip çözümler bulacağız. Projenin birinci faslında merkez valileri yoktu. İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bu projeye özel önem atfediyor ve bizzat takip ediyor. Burada tutulan raporların kağıt üzerinde kalmaması, çözüm amaçlı tespitlerimizin merkez ve taşra marifetiyle çözüme ulaşması gerekiyor."



İl jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Aydoğan ve valiliğe bağlı birimlerin müdür ve amirlerinin de katıldığı toplantı, birimlerin sorun ve taleplerini iletmesi sonrası istişare bölümüyle sona erdi.

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