VAN'DA İŞGALDEN KURTULUŞUN 104'ÜNCÜ YILI KUTLAMASI - Son Dakika
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VAN'DA İŞGALDEN KURTULUŞUN 104'ÜNCÜ YILI KUTLAMASI

02.04.2022 13:36

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

VAN'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Beşyol mevkisindeki valilik binası önünde başlayan törene; Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri, gaziler ve öğrenciler ile çok sayıda kişi katıldı. 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlikleri çerçevesinde otizmliler de törende yer aldı. Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okundu. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı. Asayiş Bando Komutanlığı ile Van YYÜ'nün konservatuvar öğrencilerinin konseri ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı. Tören sonunda ise Kolordu Komutanlığı Bandosu eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

VAN'DA İŞGALDEN KURTULUŞUN 104'ÜNCÜ YILI KUTLAMASI
VAN'DA İŞGALDEN KURTULUŞUN 104'ÜNCÜ YILI KUTLAMASI
VAN'DA İŞGALDEN KURTULUŞUN 104'ÜNCÜ YILI KUTLAMASI

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Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Van'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü etkinliklerle kutlanıyor Jandarma Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayının yüzde 97,4'ünü aydınlattı Jandarma Mart ayında meydana gelen 778 asayiş olayının yüzde 97,4'ünü aydınlattı

Emin Bilmez, Jandarma, Asayiş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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