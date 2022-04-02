Van'da işgalden kurtuluşun 104'üncü yılı kutlaması - Son Dakika
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Van'da işgalden kurtuluşun 104'üncü yılı kutlaması

02.04.2022 16:28

Van'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

Van'da kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıldönümü kutlamaları çerçevesinde yapılan Türk Yıldızları gösterisi nefes kesti.

Van Gölü kıyısındaki Tuşba 15 Temmuz Şehitler Parkı'na gelen yüzlerce vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösterilerini izlemek için erkenden yerini aldı. Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde yer alan savaş pilotlarından oluşan Türk Yıldızları, kendine has aksiyon dolu gösteriler sundu. Türk Yıldızları, Van semalarında yaklaşık 30 dakika boyunca nefes kesen gösteride bulunurken, bu sırada Van Gölü'ndeki jandarma ve polis botları da etkinliğe renk kattı.

Van'da işgalden kurtuluşun 104'üncü yılı kutlaması
Van'da işgalden kurtuluşun 104'üncü yılı kutlaması
Van'da işgalden kurtuluşun 104'üncü yılı kutlaması

YORUMLAR
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Türk Yıldızları, Van Gölü, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da işgalden kurtuluşun 104'üncü yılı kutlaması - Son Dakika


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