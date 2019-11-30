Son Dakika Haberleri: Van'da ışıldaklara gizlenmiş 42 kilo eroin ele geçirildi
Son Dakika Güncel Van'da ışıldaklara gizlenmiş 42 kilo eroin ele geçirildi - Son Dakika

Van'da ışıldaklara gizlenmiş 42 kilo eroin ele geçirildi

6 saat önce

VAN'da, polisin bir kargo aktarma merkezinde narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yaptığı aramalarda, koli içerisinde bulunan ışıldakların içine gizlenmiş 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi.

Van'da ışıldaklara gizlenmiş 42 kilo eroin ele geçirildi, System.String[]

VAN'da, polisin bir kargo aktarma merkezinde narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yaptığı aramalarda, koli içerisinde bulunan ışıldakların içine gizlenmiş 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi. 3 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 26 Kasım günü merkez Tuşba İlçesi'nde bulunan bir kargo aktarma merkezinde arama yapıldı. Ekiplerin, narkotik madde arama köpeği Zeyna ile yaptığı aramalarda 5 adet koli içerisinde bulunan 202 adet şarj edilebilir ışıldağın bataryalarının iç kısmına gizlenmiş vaziyette 202 paket halinde toplam 42 kilo 26 gram eroin ele geçirildi. Narkotik madde arama köpeğinin koku almasını önlemek için de silikon kullanıldığı tespit edildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgili, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçlarından gözaltına alınan T.G., İ.B., ve H.İ., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Narkotik, Zeyna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:12 Kaynak: DHA
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