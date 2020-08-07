Van'da işitme engellilere özel şeffaf maske üretildi - Son Dakika

VAN'ın İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Van Olgunlaşma Enstitüsü işbirliği ile işitme engelliler için üretilen ağız kısmı şeffaf maskeler, sahiplerine teslim edildi.

İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ve Van Olgunlaşma Enstitüsü iş birliği ile başlatılan maske ve siperlik üretiminde, işitme engellilerin rahat iletişim kurabilmelerini sağlayacak, ağız kısmı şeffaf maskeler tasarlandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında üretilen şeffaf maskeler, işitme engellilere teslim edildi.