Van'da işlenen cinayetin şüphelileri yakalandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mart'ta Erek Meydanı'nda çıkan kavgada bir kişi öldü.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin giriş, çıkış ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Ekipler, kavgaya karıştıkları belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve üst aramalarında, 2 tabanca, kurusıkı tabanca, 2 pala ve 2 çakı ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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