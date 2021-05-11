Van'da İsrail saldırılarına sert kınama - Son Dakika

Van'da İsrail saldırılarına sert kınama

11.05.2021 01:58
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama, System.String[]

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi.

Van Sivil Dayanışma İnisiyatifi (Van SDİ) öncülüğünde, işgal altındaki Doğu Kudüs'te İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto amacıyla yüzlerce araçlık konvoy düzenlendi.

54 sivil toplum kuruluşun bir araya gelerek oluşturduğu Van SDİ öncülüğünde, İsrail'in Doğu Kudüs'teki saldırılarına karşı kapsamlı protesto gösterisi düzenlendi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve vatandaşlar, Van Kalesi meydanında bir araya geldi. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, sık sık İsrail aleyhine sloganlar attı. Yüzlerce araçlık konvoy, kentin en işlek caddelerini turlayıp Beşyol Meydanındaki Hazreti Ömer Camisi önüne geldi.

Konvoyun ardından cami önünde bir basın açıklaması düzenlendi. Memur-Sen İl Temsilcisi Mehmet Ali Uca'nın okuduğu basın açıklamasında, Mescid-i Aksa'nın özgürleşmeden insanlığın özgürleşemeyeceğini belirtildi. Filistin'in saldırı altından olduğunu ifade eden Uca, "Kudüs, kirli postallar altında eziliyor. Mescid-i Aksa, gettolaşmış ruhların, terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İkiyüzlü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat. Bir halk, bir ümmet ölüme aldırış etmeden, korkak düşmanın üzerine yürüyor. Adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukuk sistemi, zulüm ve terörü desteklemektedir. Onun için terörist İsrail bu kadar fütursuz, bu kadar hayasız davranmaktadır. Onun için İsrail, kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirmektedir" dedi.

Filistin halkına destek vermek, teröre karşı direnerek insan olmanın onurunu kurtarmak ve imanın izzetini korumak adına çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğitlerin mücadelesine omuz vermek amacıyla toplandıklarını dile getiren Uca, "Evet, insan olmanın asgari şartı bugün bu meydanda toplanmaktır. Pandemiyi, stratejik bir aparata dönüştüren, insanlığın bu zayıf anında hayasızca ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin etmek, asgari bir durum arz etmektedir. Fakat biz şunu da biliyoruz ki, ziyanda olunan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenler, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır" diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasından sonra VİM-DER Başkanı Mehmet Emin Akan tarafından dua okundu. Okunan duanın ardından grup sessiz bir şekilde dağıldı. - VAN

Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama
Van'da İsrail saldırılarına sert kınama

Doğu Kudüs, Protesto, İsrail, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da İsrail saldırılarına sert kınama - Son Dakika


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