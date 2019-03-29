Van'da "İstihdam Seferberliği"Ne Destek
40 dakika önce
Van Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, "İstihdam Seferberliği"ne destek verdiklerini söyledi.
Van
Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nayif Süer, "İstihdam Seferberliği"ne destek verdiklerini söyledi.
Süer, yaptığı açıklamada, İstihdam Seferberliği kapsamında iş dünyasına ve girişimcilere 8 farklı teşvik sunulduğunu belirtti.
Nisanın sonuna kadar sağlayacakları her ilave istihdamın 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devletin karşılayacağını anlatan Süer, "3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 lira ücret ve bin 113 lira sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 lirayı devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek." dedi.
Herkesi bu teşviklerden yararlanmaya davet eden Süer, "Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. Girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi. Böylece devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 07:00 Kaynak: AA
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