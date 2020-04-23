Van'da İstiklal Marşı balkonlardan okundu - Son Dakika

VAN'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşı'nı okudu. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Türk bayraklarıyla balkonlarına çıkan vatandaşlarla birlikte, İstiklal Marşı'nı okudu ve evlerinden çıkmamaları çağrısında bulundu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilan edildiği 31 şehirden biri olan Van'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. İpekyolu ilçesindeki Gölbaşı Sitesi sakinleri, akşam saat 21.00'de evlerinin balkonlarına çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu ve ardından çalınan Türkiyem şarkısına eşlik etti. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, ellerindeki Türk bayrakları ile balkonlarına çıkan vatandaşları selamlayıp bayramlarını kutladı.

Kutlamanın ardından konuşan Vali Bilmez, "Bugün 23 Nisan, Ulusal Egemenliğimizin ilan edildiği, Türkiye Büyük Millet Meclisinin faaliyete başladığı, Cumhuriyetimizin temelinin atıldığı bir gün. Ülkemizin korucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk , bugünü çocuklara armağan etti. Dünya'da çocuklara bayram armağan eden tek ulus bizleriz. Onun için çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramınız kutlu olsun. Bugün aynı zamanda Ramazan-ı Şerif ayına başlıyoruz. Bugün inşallah sahura kalkacağız. Ramazanımız mübarek olsun. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Rabbim bu salgından da memleketimizi bir an önce kurtarsın. İnşallah artık uzaktan el sallayan değil, bayramlarda, mesire alanlarında birlikte tekrar dolaşacağız. O günlerimiz de yakındır inşallah. Bu süre zarfında herkesin evlerinde kalması gerektiğini, 'Hayat eve sığar', 'Evde kal Van' diyoruz. Van'dan tüm Türkiye'ye selam gönderiyoruz. Ülkemizin birliğine, beraberliğine Van'dan ses veriyoruz" dedi.

Balkonlarına çıkan vatandaşlar, seyyar müzik grubunun seslendirdiği şarkılar eşliğinde bir süre eğlendi.