Van'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika
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Van'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

13.03.2022 12:44
Van'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği

Van'ın İpekyolu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Van'ın İpekyolu ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Atatürk Sanat Galerisi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı programda, şiirler okundu, müzik dinletisi sunuldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeki Taştan, Mehmet Akif Ersoy'un sadece büyük bir şair olmadığını, aynı zamanda kendini vatanının istiklal ve istikbal mücadelesine adamış önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Ersoy'un "Safahat" adlı eserinin en çok okunan eserlerden biri olduğunu belirten Taştan, şunları kaydetti:

"Safahat belki de Süleyman Çelebi'nin Mevlid'inden sonra en çok okunan şiir kitaplarından biridir. Mehmet Akif'in şahsiyet manzumesini tamamlayan iki önemli eser daha vardır. Biri İstiklal Marşı diğeri de Çanakkale Şehitlerine adlı şiirdir. Çanakkale Şehitlerine, İstiklal Marşı'nın hazırlayıcısı mahiyetindedir. Hatta Çanakkale'nin Türk milletinde oluşan milli coşku ve umutla giden yolda yolumuzu aydınlatan bir bayrak gibidir. Bu iki şiir de büyük bir coşku ve ruh halinde yazılmıştır. Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ediyorum."

Programa YYÜ Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ, İpekyolu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahım Yaşin, birim müdürleri, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Çalağan, AK Parti İpekyolu Gençlik Kolları Başkanı Furkan Binici ve gençler katıldı.

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Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı, İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği - Son Dakika


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