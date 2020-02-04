Van'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi - Son Dakika

Van'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte çatıların saçaklarındaki buz sarkıtlarını temizledi.

Van'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, kar ve soğuk havanın etkili olduğu kentte çatıların saçaklarındaki buz sarkıtlarını temizledi.

İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, kent merkezi ilçelerde kar yağışı sonrası etkili olan dondurucu soğuklardan dolayı çatılarda oluşan ve boyları yer yer bir metreyi bulan buz sarkıtlarını kırmak için çalışma başlattı.

İtfaiye araçlarının merdivenleriyle binaların çatılarına yanaşan ekipler, olası kazaların önüne geçmek amacıyla çevre güvenliği alarak okul, kamu kurumları ve yüksek binalardaki buz sarkıtlarını kırdı.

Karla mücadele ekipleri de yaya yolu ve kaldırımlarda oluşan buzları temizledi.

İtfaiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İçinde 107 bin liralık döviz bulunan çantayı sahibine teslim etti
Babasının otomobilini yakan adam: Bana kalmayan başkasına kalmasın Üzeri kirli çocuğu otobüsten indiren şoför görevden alındı İki ilde okullar yoğun kar yağışı nedeniyle tatil edildi

Son Dakika Haberleri
18:46 İbrahim Tatlıses sosyal paylaşımıyla dikkat çekti: Beni dere sananların akıbeti tsunamidir!
17:48 Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, yeni aşka yelken açtı
17:47 Şarkıcı Cemre Kemer, zayıflığıyla ilgili sosyal medyadaki yorumlara yanıt verdi
17:24 Iraklı model Rezan Sinjari: "Türkiye'deki projelerde yer almak isterim"
16:50 Müge Anlı canlı yayında çılgına döndü: Sen benimle dalga mı geçiyorsun?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2020 19:47:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da itfaiye ekipleri çatılardaki buz sarkıtlarını temizledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]