Van'da izinsiz yerleştirilen reklam tabelaları kaldırılıyor - Son Dakika

Van'da izinsiz yerleştirilen reklam tabelaları kaldırılıyor
Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde estetiği bozan ve izinsiz yerleştirilen reklam tabelası ile panolarını sökmeye devam ediyor.
Van Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde estetiği bozan ve izinsiz yerleştirilen reklam tabelası ile panolarını sökmeye devam ediyor.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, elektrik panoları, direkler ve ağaç gövdelerine izinsiz asılan reklam tabelaları ve panoları söktü.
İzin alınmadan ve estetiğe aykırı olan tabela ve reklam levhalarının asılmaması uyarısında bulunan ekipler, Beşyol Meydanı ile Cumhuriyet, Kazım Karabekir ve Milli Egemenlik caddelerinde söz konusu reklam panolarının tamamını kaldırdı.
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