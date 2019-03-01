Van'da Jandarma Aranan 26 Kişiyi Yakaladı
1 saat önce
VAN'da 624 jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
VAN'da 624 jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Van
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlarda haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik 'Şafak' operasyonu düzenledi. 87 ekip ve 624 jandarma personelinin katıldığı ev operasyonları ile yol kontrollerinde, 2'si terör örgütüne yardım ve yataklıktan çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı yol kontrollerinde ise 5 bin 78 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kontrollerde, hacizli ve yakalamalı 2 araca da el konuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45 Kaynak: DHA
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