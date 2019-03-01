Son Dakika Haberleri: Van'da Jandarma Aranan 26 Kişiyi Yakaladı

Van'da Jandarma Aranan 26 Kişiyi Yakaladı

1 saat önce

VAN'da 624 jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Van'da Jandarma Aranan 26 Kişiyi Yakaladı, System.String[]
VAN'da 624 jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlarda haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik 'Şafak' operasyonu düzenledi. 87 ekip ve 624 jandarma personelinin katıldığı ev operasyonları ile yol kontrollerinde, 2'si terör örgütüne yardım ve yataklıktan çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 26 kişi yakalanarak, gözaltına alındı. Ekiplerin yaptığı yol kontrollerinde ise 5 bin 78 kişinin kimlikleri sorgulandı. Kontrollerde, hacizli ve yakalamalı 2 araca da el konuldu.

- Van

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:45 Kaynak: DHA

Van, Jandarma, Güncel
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