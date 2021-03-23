Van'da jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında broşür dağıttı - Son Dakika

Kırsal bölgelerde yaşayanları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, hazırlanan Türkçe ve Kürtçe broşürleri de dağıtıyor.

Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren jandarma ekipleri, kırsaldaki mahallelerde evleri dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan S-400 ve F-35 konularını görüştü

Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu