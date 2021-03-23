Van'da jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında broşür dağıttı - Son Dakika

Van'da jandarma ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında broşür dağıttı
23.03.2021 17:29
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.
Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı.
Erciş Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, kaymakamlık bünyesinde ilçe genelinde yapılan dinamik denetimlere destek veren jandarma ekipleri, kırsaldaki mahallelerde evleri dolaşarak vatandaşları bilgilendiriyor.
Kırsal bölgelerde yaşayanları koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyaran ekipler, hazırlanan Türkçe ve Kürtçe broşürleri de dağıtıyor.
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