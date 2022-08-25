Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

25.08.2022 21:52
Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 30 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı ihbarını değerlendiren Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 24 Ağustos 2022 tarihinde belirtilen hedefi takibe başladı. Şüphelilerin hareketlerini ve sevk güzergahlarını kontrol altına alan ekipler aynı gün saat 19.30 sıralarında Gevaş ilçesine giriş yapan hedef araca 'Dur' ihtarı yapmış ancak araç sürücüsü ihtara uymayıp, hem kendi canını hem de trafik güvenliğini hiçe sayarak kaçmaya başlamıştır. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve özel çalışma ekiplerinin yılmadan takip etmesi sonucu minibüste 30 kaçak göçmen ile E.B ve H.Ö., şüpheli şahıs yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen E.B ve H.Ö. isimli şüpheli şahıslar tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Göçmen kaçakçılığında kullanılan bir minibüs ise trafikten men edildi. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik çalışmalar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Tarihi eser kaçakçısı jandarmadan kaçamadı Tarihi eser kaçakçısı jandarmadan kaçamadı Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı Kocaeli'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Göçmen, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:40 FOX TV'de İsmail Küçükkaya'dan boşalan koltuğa İlker Karagöz oturdu
21:23 Galatasaray'dan bomba transfer! Aslan, Icardi'yi renklerine bağlamaya çok yakın
20:57 Fenerbahçeli futbolcu İsmail Yüksek'in Austria Wien maçında yaptıkları taraftarı mest etti
20:46 Ünlü şarkıcı Gülşen tutuklandı!
20:37 Adliyeye sevk edilen Gülşen'in tutuklanması talep edilmişti! İşte ilk ifadesi
20:06 Ünlü şarkıcı Gülşen'in tutuklanması talep edildi!
19:58 Final İstanbul'da gerçekleşecek! Şampiyonlar Ligi'nde gruplar netleşti
19:48 HDP'nin de içinde bulunduğu dördüncü ittifakta bir parti çekilme kararı aldı!
19:26 Artvin'e çay toplamaya gelen Gürcü işçi, yasak aşk iddiasıyla eşini ve arkadaşını öldürüp, intihar etti
19:07 İYİ Parti lideri Akşener, Atatürk'ün annesine hakaret eden kişiyi hatırlatarak konuştu: Şerefsizi sarayda ağırladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 21:52:27. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da 30 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement