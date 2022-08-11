Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

11.08.2022 15:11
Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Van'da jandarma ekiplerince bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, önceki gün akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen minibüste arama yapan ekipler, 120 litre kaçak mazot, 80 paket bandrolsüz sigara, 10 kilogram çay ve pirinç ele geçirdi.

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Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi Van'da kaçak akaryakıt ve sigara ele geçirildi Van'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi Van'da 1 kilo metamfetamin ele geçirildi
Kaynak: AA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
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