Van'da gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'da jandarma ekiplerince bir minibüste yapılan aramada gümrük kaçağı akaryakıt, sigara, çay ve pirinç ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, önceki gün akaryakıt kaçakçılığı yaptığı tespit edilen minibüste arama yapan ekipler, 120 litre kaçak mazot, 80 paket bandrolsüz sigara, 10 kilogram çay ve pirinç ele geçirdi.